Castex sans complexe : à quoi sert un déplacement de ministre ? Spoiler : à rien

Nous sommes le 8 mars et il aura donc fallu au gouvernement trois longs mois pour se dire qu’on pourrait mobiliser les pompiers et l’armée afin de faire avancer la campagne de vaccination. Trois mois, c’est long, mais heureusement le gouvernement avait tout prévu pour vanter cette décision tardive. Ce lundi matin, le ministre de la Santé Olivier Véran, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, mais aussi la ministre des Armées Florence Parly, le préfet de Paris Didier Lallement et le Premier ministre Jean Castex étaient donc tous sur le pont pour une grosse opération de communication. D’où notre question : à quoi sert vraiment un déplacement de ministre ? Ils font toujours la même chose, tout est toujours très organisé, très millimétré, mais concrètement à quoi ça sert ? On se pose la question depuis des années et, enfin, on a la réponse. Elle nous vient du Premier ministre lui-même, qui résume finalement assez bien ce qu’on pensait : ça ne sert à rien d’autre qu’à foutre le bordel.