Castex sans complexe : comment foirer une attestation en 5 leçons

Depuis vendredi minuit, l’Île-de-France, les Hauts-de-France, l’Eure et la Seine-Maritime sont confinés. Alors, on pourrait se plaindre, mais on a au moins eu cette chance : celle d’avoir droit à ce petit bijou d’attestation pondu par le gouvernement ce week-end. Une attestation obligatoire pour sortir de chez soi… alors que le Premier ministre nous a autorisés à sortir de chez nous, sans limitation de temps. Un bijou, on vous dit. Le principe de l’attestation était sensiblement le même que lors des précédents confinements/couvre-feu : nom, prénom, adresse, motif de sortie. C’est là que les choses se corsent : les nouveaux confinés – dont nous – avions le choix entre 15 motifs de sortie. Quinze. Une page recto-verso. Et tout le reste était du même acabit : trop de mots, trop de justificatifs à présenter pour expliquer dans lequel des 15 motifs autorisés on se trouve, trop d’exceptions, trop de blabla, trop de charabia.