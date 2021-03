Castex sans complexe est vraiment le roi de la discussion

Ce week-end, le Premier ministre était en visite à Nîmes, dans le sud de la France. Un déplacement préparé au millimètre avec une visite du quartier Pissevin, connu pour être le plus pauvre de la ville. Le plus pauvre, peut-être, mais c’est aussi le quartier où on trouve les enfants les plus mignons et des familles à fond devant Jean Castex. Sauf qu’en face d’eux, justement, il y avait… Jean Castex, aussi connu comme « Le Roi de la discussion ». Le Premier ministre a besoin de parler, tout le temps, on le sait : il a horreur des silences.