Castex sans complexe et la métaphore du frêne

A Matignon existe une tradition un peu étrange qui veut que chaque Premier ministre, au bout de 6 mois à son poste, plante un arbre. Depuis les années 70, chaque Premier ministre – et une Première ministre – se sont donc pliés à la tradition. Et comme à chaque fois, un communicant s’est penché devant sa feuille pour trouver l’inspiration d’écrire une disserte sur… un arbre. Et comme à chaque fois, l’autre tradition (un peu lourde) est de comparer le dit arbre tout juste planté à sa propre situation politique. Ça a marché pour tout le monde : Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve et Edouard Philippe. Ce mardi matin, c’était donc au tour de Jean Castex de fêter son sixième mois à Matignon avec un arbre tout neuf. La différence avec les autres Premiers ministres, c’est que Jean Castex lui ne supporte pas le silence. Dès qu’un blanc dure plus de quelques secondes, il enchaîne. Du coup, il parle, il parle, il parle. Tout le temps. Et même au milieu de ça, on n’a eu aucun mal à saisir la métaphore sur son arbre tout juste planté, un frêne fait d’un bois « résistant qui s’abime peu ».