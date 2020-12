Castex sans complexe et le fléau de la buée

En savoir plus sur Yann Barthes

Un cluster géant inaugurait ce mardi matin le lancement de la nouvelle portion de la ligne 14 du métro parisien. Un cluster composé d’Anne Hidalgo, Valérie Pécresse-j’en-fais-des-caisses et de Jean Castex. Comme Mélenchon, Chirac, Balladur et Fillon avant lui, le Premier ministre a eu droit à son « moment tourniquet » devant les caméras. Ensuite, toute la joyeuse troupe a dit des choses qu’on n’entend jamais dans le métro, comme « C’est beau » et « T’as vu elle est belle la lumière » et puis ils ont fait la blague de dire « Attention au départ ». On aurait aimé que ça dure toute la vie tellement c’était beau.