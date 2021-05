Castex sans complexe : l’anecdote coquine qu’il faut connaître sur le Premier ministre

Le Premier ministre était en déplacement dans le Gers ce lundi, mais pas n’importe où : dans son village natal. Un retour aux sources comme on n’en n’avait plus vu depuis le retour de Miss France dans sa ville après son élection avec Jean-Pierre Foucault. Pendant son déplacement, Jean Castex a rencontré beaucoup, beaucoup de gens qu’on pourrait classer en trois grandes catégories. Il y a ceux qui pensent avoir un lien certain avec le Premier ministre alors qu’il ne les a jamais vus de sa vie. Il y a ensuite ceux qui le connaissent pour de vrai : Claudine, Fafa, Caro, Jean-Marc ou encore Véro. Mais aussi son papa, Claude Castex ou sa sœur Danielle. Ils étaient tous réunis pour inaugurer une école au nom de Marc Castex, le grand-père du Premier ministre. Pour l’occasion, Jean Castex a donné un discours devant sa famille pour rendre hommage à son père, son grand-père et ses grands-mères. Et c’est là qu’est apparue la troisième catégorie de personnes que Jean Castex a rencontré : ceux qui te foutent la honte en public. Et pour ça, on dit merci à madame qui nous apprend que le Premier ministre avait une petite passion pour les livres coquins.