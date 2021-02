Castex sans complexe: le Premier ministre ou un Minion ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Le Premier ministre était ce mardi à Brest, en Bretagne, pour l’inauguration de l’Ifremer, l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer. Toute la journée donc, le patron de l’Ifremer, François Houllier, a eu la lourde tâche de retenir l’attention de Jean Castex qui, on le sait, se laisse facilement distraire. Il l’a donc emmené jusqu’au bassin génio-océanique, là où Jean Castex y a vu une grande piscine à vagues, nous on y a vu une allégorie de l’épidémie de Covid dans le pays. A la différence près qu’à Brest, ils savent contrôler les vagues, eux. Est ensuite venue l’heure du traditionnel discours. Et si c’est un classique en politique d’utiliser ses prises de parole pour filer la métaphore sur son propre parcours, Jean Castex est devenu un maître en la matière. Cette semaine, le Premier ministre était très inspiré par le Vendée Globe, il a donc fait de multiples références à la solidarité, à l’esprit d’équipe… tout en rappelant qu’il voyage en « solitaire ».