Castex sans complexe : on nous a cassé notre Premier ministre

C’est devenu une habitude pour nous : dès que Jean Castex est en visite officielle quelque part, on se régale à le voir papillonner un peu partout. Le Premier ministre ne se tient JAMAIS tranquille. Il regarde à droite, à gauche, en bas, en haut. Il parle à ses conseillers, aux ministres qui l’accompagnent, à ceux qui le reçoivent. Il fait des blagues, des jeux de mots, des petits calembours. Il rigole aussi, beaucoup. Il papillonne quoi, partout, tout le temps. Ce qui a parfois le don d’agacer ses hôtes, empêchés de dérouler leur discours face à un Premier ministre distrait. Mais ça, c’était avant. Ce lundi, Jean Castex est tombé sur un coriace. Le Premier ministre était en visite dans une laiterie, près d’Orléans. Il s’attendait sans doute à faire un petit tour, poser quelques questions tout en papillonnant comme ça son habitude. Le patron de la laiterie, lui, en avait décidé autrement et il a été très persuasif. C’est simple : on n’avait jamais vu Jean Castex aussi concentré. Pendant plus de trente minutes, le Premier ministre n’a pas moufté, pas un mot, pas un geste, pas un regard en dehors de la cible, pas même un petit calembour. R-I-E-N.