Ce week-end, Bruno Le Maire et Jean Castex étaient à Reims pour saluer la réouverture des petits commerces. Réouverture d’accord, mais avec un protocole sanitaire renforcé, ont-ils prévenu. On le rappelle : 1 personne pour 8m², un sens de circulation imposé et un nombre limité de personnes par boutique. Et qu’ont fait Bruno Le Maire et Jean Castex ? Ils ont tout respecté à fond. Pas du tout.