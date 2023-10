Catherine Colonna réaffirme le soutien de la France en déplacement en Arménie

La ministre des Affaires Etrangères, Catherine Colonna est arrivée en Arménie, afin d’apporter son soutien à la population arménienne suite au drame qui touche actuellement la région du Haut-Karabakh. Et ce alors, que l’inaction de la France comme d’autres pays et de la communauté internationale est largement pointée du doigt. Sur place, les panneaux arméniens ont été détruits et remplacés. A la frontière entre les deux pays, les deux postes ennemis se font face et des tirs ont été échangés ce lundi. Désormais, c’est la région du Syunik, au sud de l’Arménie, qui pourrait être visée, et ce pour créer une sorte de passerelle territoriale entre l’Azerbaïdjan et la Turquie.