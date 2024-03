Ce cliché retouché de Kate Middleton qui fait polémique

La princesse Kate Middleton est au cœur d’une grosse polémique suite à la publication d’une photo. Un cliché de famille pris à l’occasion de la fête des mères, célébrée ce week-end au Royaume-Uni qui avait pour seul objectif de rassurer le peuple britannique sur son état de santé, mais qui a créé l’effet inverse… Souriants, Kate et ses trois enfants envoient le message d’une famille heureuse et en pleine santé, alors que la princesse de Galles n’a fait aucune apparition depuis son opération, il y a deux mois. Sauf que l’image a été modifiée poussant les agences internationales à retirer cette photo et Kate Middleton à s’excuser.

En savoir plus sur Julien Bellver