Ce petit truc que les ministres et président font différemment quand ils sont en Corse

Quand ils vont en Corse, les présidents et les ministres ont une façon un peu différente de conclure leur discours. On ne dit plus « Vive la République, vive la France », mais on dit aisément « Vive la Corse, vive la République, vive la France » alors qu’on n’a jamais entendu personne dire « Vive l’Ardèche, vive la République, vive la France ». Et on pense savoir pourquoi.