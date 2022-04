Ce que vous n’avez pas vu de la soirée électorale (mais nous, oui)

Pour leur grande soirée électorale, les chaînes avaient sorti le grand jeu. Sol magique sur TF1, reporter à moto sur France Télévisions, envoyés spéciaux partout en France et à Paris sur les chaînes d’infos. Bref, tout le monde était sur le pied de guerre. Ce qui a permis d’assister à un certain nombre de petites séquences que vous n'avez peut-être pas vu, mais nous oui. Et aucune n’égalera jamais celle, furtive, du regard assassin de Sandrine Rousseau à Yannick Jadot.