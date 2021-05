Ce qu’on préfère dans le bicentenaire de Napoléon, c’est les reconstitutions (et les profs de maths)

On va en entendre parler toute la semaine : le bicentenaire de la mort de Napoléon est arrivé. Depuis des semaines déjà, on parle Napoléon matin, midi et soir et ce n’est rien comparé à ce qui nous attend dans les prochains jours. Mais ce qu’on préfère, c’est regarder les reconstitutions historiques organisées un peu partout. Mention spéciale à ce prof de maths qui a passé son meilleur week-end.