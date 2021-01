Cédric Chouviat: 1 an après, sa fille Sophia continue le combat pour obtenir justice

En savoir plus sur Yann Barthes

Il y a un an jour pour jour, Cédric Chouviat mourrait asphyxié au cours d’un contrôle de police. Agé de 42 ans, ce chauffeur-livreur, avait pourtant répété à 7 reprises qu’il était en train d’étouffer, sans que les quatre policiers en charge de son intervention ne lui viennent en aide. Un an après son décès, une grande marche blanche était organisée dans le 16ème arrondissement de Paris, dimanche 3 janvier, à l'initiative de sa fille, Sophia Chouviat, qui se bat sans relâche depuis un an pour que justice soit rendue. Paul Larrouturou y était.