Cercueils devant la Tour Eiffel : une opération d’ingérence russe ?

Samedi 1er juin, 5 cercueils arborant l’inscription "Soldats français de l’Ukraine" ont été déposés au pied de la Tour Eiffel, faisant la Une de tous les médias français. Les experts sont unanimes : il s’agirait d’une opération d’ingérence russe visant à déstabiliser la France à la veille des JO de Paris et surtout d’une possible intervention en Ukraine. La menace se fait de plus en plus pressante, malgré l’adoption d’une loi pour prévenir les ingérences étrangères.

En savoir plus sur Julien Bellver