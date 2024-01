Ces arrêts sur image de la conférence de presse d’Emmanuel Macron valent le détour

Yann Barthes En savoir plus sur

Dans son fait du jour de ce mercredi, Yann Barthès revient en détail sur la conférence de presse exceptionnelle d’Emmanuel Macron donnée dans la salle des fêtes de l’Elysée ce mardi soir. Un rendez-vous incontournable pour les journalistes et notamment ceux de Cnews tous placés au premier rang. Côté gouvernement, on a vu pêle-mêle Eric Dupond-Moretti en pleine digestion, Amélie Oudéa-Castéra particulièrement studieuse, ou encore le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, dans l’intensité. L’occasion aussi de procéder à quelques arrêts sur images croustillants. Emmanuel Macron a lui proposé un monologue de 20 minutes, répondu à 78 questions, et a fait face à la meilleure question de la soirée.