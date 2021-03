Ces regards qui tuent entre Sarkozy, Hollande, Hidalgo, Pécresse et Darmanin

Ce matin aux Invalides était réunie une grande partie de la classe politique française. Il y avait Emmanuel Macron, bien sûr, mais aussi les anciens présidents qui se détestent François Hollande et Nicolas Sarkozy, la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse et la maire de Paris Anne Hidalgo – qui se détestent aussi. Le tout sous la surveillance d’un Christian Estrosi un peu esseulé, d’un Gérald Darmanin trop content de retrouver Nicolas Sarkozy – eux, ils s’aiment – ou encore le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Ils étaient tous réunis pour un moment solennel, celui de la cérémonie en hommage aux victimes du terrorisme. Et c’est toujours dans ces moments particulièrement sérieux qu’il se dit le plus de choses… rien qu’avec les yeux.