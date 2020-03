César : les 14 très longues secondes de solitude de Sandrine Kiberlain

En savoir plus sur Yann Barthes

Ce vendredi, on a tous été Sandrine Kiberlain pendant 14 secondes. 14 interminables secondes où celle qui devait remettre le César du meilleur film a croisé les doigts pour ne pas avoir à prononcer, une fois de plus, le nom de Roman Polanski. 14 secondes durant lesquelles Sandrine Kiberlain n’a pu que constater les départs furieux d’Adèle Haenel et Céline Sciamma. Difficile de ne pas avoir, comme elle, poussé un soupir de soulagement quand, finalement, elle a pu récompenser le film « Les Misérables" de Ladj Ly.