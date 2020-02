César : les colleuses féministes mobilisées contre Roman Polanski

En savoir plus sur Yann Barthes

La 45ème cérémonie des César se tient ce vendredi dans une ambiance particulièrement tendue. L’annonce des 12 nominations de Roman Polanski, pourtant visé par plusieurs accusations de viol, a créé une déflagration dans le monde du cinéma français. Acculée par les critiques de nombreux acteurs, actrices et professionnels du cinéma, la direction de l’Académie des César a annoncé sa démission collective deux semaines avant la cérémonie. Roman Polanski et l'équipe du film "J'accuse" ont quant à eux fait savoir qu’ils n’assisteraient pas à la remise des trophées. Depuis l’annonce des nominations, de nombreux collectifs féministes ont multiplié les actions contre Roman Polanski, notamment via des campagnes d’affichage dans les rues de Paris. Paul Larrouturou fait le point sur la situation juste avant le début de la cérémonie.