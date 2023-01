C’est officiel, près de la moitié des vulves sont asymétriques, et portent souvent à gauche

Cette semaine, grâce au compte Twitter du Musée du Vagin à Londres, on a appris que 52 % des vulves seulement étaient symétriques. Les autres sont asymétriques, et pour 60 % d’entre-elles, plus épaisses ou longues du côté gauche. Il semblerait donc que les femmes portent plus à gauche, comme c’est le cas de nombreux hommes.