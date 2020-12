C'est quoi le Conseil d'Etat, l'institution qui calme les ardeurs du gouvernement ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Le Conseil d’Etat est l’une des plus vieilles institutions de France, pourtant la connaît assez peu. Sauf qu'en ce moment, elle fait la Une de l’actualité. On en parle avec Paul Gasnier. Depuis le début de la crise du Covid, le Conseil d’Etat fait régulièrement la Une de l’actualité. Et pour cause : à chaque fois que le gouvernement a pris une décision ces derniers mois, l’institution avait son mot à dire sur la question. Parce que c’est son rôle : le Conseil d’Etat conseille le gouvernement et vérifie que les projets de loi sont conformes au Droit et c’est aussi lui qui arbitre quand un citoyen conteste une décision du gouvernement. Alors autant dire que ces derniers mois, le Conseil d’Etat a eu du pain sur la planche. Pour comprendre comment fonctionne cette institution et pourquoi elle est si puissante, Paul Gasnier s’est rendu au Palais Royal, le temple du Conseil d’Etat en plein cœur de Paris.