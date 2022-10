Cet enregistrement compromettant de Silvio Berlusconi qui clame son amour pour Vladimir Poutine

Gros scandale en Italie, alors que la future Première ministre, Giorgia Meloni est sur le point de former un gouvernement de coalition avec l’ancien président Silvio Berlusconi, un enregistrement très compromettant a fuité dans la presse. On y entend que le chef du parti Forza Italia échange avec Vladimir Poutine et considère Volodymyr Zelensky comme responsable de la guerre en Ukraine. C’est une catastrophe pour la future Première ministre qui se positionne depuis le début de la guerre comme pro-ukrainienne. Ses proches se sont défoulés dans les médias pour insulter Silvio Berlusconi. Difficile d’imaginer Giorgia Meloni constituer un gouvernement de coalition des droites avec Forza Italia de Silvio Berlusconi et la Ligue de Matteo Salvini. La polémique tombe au pire des moments.