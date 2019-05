Emmanuel Macron a dit qu’ils devaient se mouiller, alors le gouvernement au grand complet se mouille. L’un est sur les marchés, l’autre en meeting, une autre tracte dans les rues de France et, parmi eux, il y a bien sûr le meilleur d’entre tous : Sébastien Kéké Lecornu. Le type le plus heureux d’être là. Tellement heureux que ça sent (un peu) le chiqué.