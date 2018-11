Il y a une semaine, deux bâtiments vétustes s’effondraient à Marseille, rue d'Aubagne, causant la mort de huit personnes. Les immeubles, insalubres, accueillaient pourtant des dizaines de famille. Une semaine plus tard, quels sont les sentiments des habitant sur place ? Azzeddine Ahmed-Chaouch s’est rendu sur place et a rencontré des habitants désemparés et en colère.