Chaouch Express : l'Algérie célèbre le départ de Bouteflika, mais n'a pas dit son dernier mot

La mobilisation de la rue a parlé : le président algérien, Abdelaziz Bouteflika, a démissionné ce 2 avril. Pour des centaines de milliers d’Algériens, mobilisés depuis près de deux mois, l’annonce a sonné comme une libération. Grâce à nos journalistes sur place, on a pu prendre le pouls de la liesse populaire dans les rues d’Alger. Une liesse qui appelle désormais à un changement rapide et radical. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch.