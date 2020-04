En savoir plus sur Yann Barthes

Le président du MEDEF l’a annoncé au début du mois d’avril : après la crise sanitaire, il faudra aux salariés français travailler plus longtemps pour juguler la crise économique. Ses propos ont fait bondir sur les réseaux sociaux et parmi l’opposition. Devra-t-on vraiment travailler plus ? On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express.