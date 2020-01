Chaouch Express : après la mort de Cédric Chouviat, le "plaquage ventral" en question

Qu’est-il arrivé à Cédric Chouviat ? Vendredi 3 janvier, ce père de 5 enfants circule à scooter dans Paris lorsqu’il est interpellé par les forces de l’ordre pour un contrôle. Plaqué au sol par la police, en état d’arrêt cardiaque, il est ensuite transféré à l’hôpital George Pompidou. Il y décède 48h plus tard. Mardi 7 janvier, l’autopsie du livreur livre les premières réponses. Cédric Chouviat a succombé à « une manifestation asphyxique avec une fracture du larynx ». Sa famille et ses avocats accusent les forces de l’ordre d’« homicide involontaire ». Au coeur de la polémique : le "plaquage ventral", technique controversée toujours utilisée par les policiers français alors qu'elle est interdite dans de nombreux autres pays. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express.

