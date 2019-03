Chaouch Express : la bataille électorale de Paris a commencé

La campagne électorale pour les municipales à Paris est lancée. Dans un peu plus d’un an, les Parisiens seront amenés à élire leur nouveau ou nouvelle maire, ou à reconduire Anne Hidalgo à son poste. Déjà, les candidatures se multiplient. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. Anne Hidalgo sera-t-elle réélue à Paris ou cédera-t-elle sa place à l’un des nombreux candidats à sa succession ? Un an avant les élections municipales de 2020, les candidatures se multiplient pour rafler la tête de la capitale. Chez les LREM, le ministre Mounir Mahjoubi a déjà annoncé son intention de se présenter – s’attirant de fait les foudres du Premier ministre – tandis que Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, pourrait lui aussi annoncer sa candidature dans les prochaines semaines, ainsi que Cédric Villani, actuel député de l’Essonne. Côté opposition, l’ancienne ministre de la Justice, Rachida Dati, actuellement maire du VIIe arrondissement, a elle aussi annoncé sa candidature. L’élu de centre-droit, Pierre Yves Bournazel, s’est également déclaré la semaine dernière. Gaspard Gantzer, ancien conseiller communication de François Hollande à l’Élysée, est le dernier à s’être déclaré candidat. Plus insolite, le forrain Marcel Campion, l’un des premiers à avoir annoncé ses intentions, a décidé de maintenir sa candidature malgré les critiques.