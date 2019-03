Chaouch Express : chantage à l’IVG, les gynécologues s’indignent contre leurs confrères

Le SYNGOF, principal syndicat de gynécologues en France, menace de faire une « grève à l’IVG » s’il n’est pas reçu par la ministre de la Santé Agnès Buzyn et celle de l’Égalité femme-homme Marlène Schiappa. Une menace qui a largement indigné les internautes et les responsables politiques. Peut-on, alors qu’on est médecin, faire un chantage au soin pour obtenir ce que l’on souhaite ? Le SYNGOF, principal syndicat de gynécologues en France, proteste contre la réforme de son régime d’assurance. Agacé de ne pas être entendu par le gouvernement, il a publié un courrier, mercredi 13 mars, pour menacer de pratiquer une « grève de l’IVG » afin de se faire entendre. Refuser de pratiquer des IVG alors que le recours à l’interruption volontaire de grossesse est un droit en France, est-ce bien légal ? Le chantage des gynécologues du SYNGOF a énormément choqué l’opinion. De nombreux responsables politiques se sont également indignés de cette instrumentalisation du corps de la femme à des besoins personnels. L’Ordre des médecins a également condamné, dans un communiqué, les gynécologues du SYNGOF pour leurs propos. Mais le syndicat n’en est pas à son coup d’essai : derrière ce chantage « scandaleux », selon les propos même de son auteur le Dr. Jean Marty, le SYNGOF fait une nouvelle fois la démonstration d’une opposition plus profonde à l’IVG. Fin 2018, son responsable, le Dr. Bertrand de Rochambeau, avait choqué en expliquant au micro de Quotidien refuser de pratiquer des IVG par conviction et parce qu’il ne serait pas là « pour retirer des vies ».