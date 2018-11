Chaouch Express : les chiffres alarmants de l’antisémitisme en Europe

L’Europe est-elle de plus en plus antisémite ? Une enquête de la chaîne américaine CNN pointe une augmentation des actes antisémites partout en Europe. Parmi les chiffres alarmants notés par le média, celui de 21% des Français âgés de 18 à 24 ans qui n’ont jamais entendu parler de la Shoah. Ou celui qui rapporte que 20% des Européens considèrent que les Juifs ont trop d’influence sur le monde des affaires ou des finances. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch.