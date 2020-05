Chaouch Express : comment profiter de la plage quand on ne peut pas y rester ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Il fait beau et il fait chaud partout en France pour ce long week-end de l’Ascension, et ça inquiète le gouvernement. Alors que le déconfinement n’a pas encore permis la réouverture des parcs et jardins et que seules quelques plages françaises sont désormais accessibles – à condition de ne pas s’y installer – le gouvernement craint les rassemblements ce week-end. Azzeddine Ahmed-Chaouch est à Lacanau, où la plage a rouvert, pour évaluer la situation.