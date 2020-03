Chaouch Express : comment s’organise le match PSG-Dortmund à huis-clos ?

En savoir plus sur Yann Barthes

C’est officiel : toutes les rencontres sportives se joueront désormais à huis-clos et ce jusqu’au 15 avril au moins pour cause de Coronavirus. Le huitième de finale de la Ligue des Champions qui opposera le Paris Saint-Germain à Dortmund mercredi soir se jouera donc dans un parc des Princes vidé de son public. Comment organiser l’événement ? Comment les joueurs et le staff s'adaptent-ils à la situation ? Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé voir de plus près.