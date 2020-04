En savoir plus sur Yann Barthes

Pendant le confinement, il y a les jours où on travaille (pour ceux qui le peuvent encore) et il y a les jours, ou les heures où on ne sait plus vraiment quoi faire. Partout, on nous propose de faire du sport, apprendre une nouvelle langue, cuisiner, lire. Mais et s’il fallait finalement tout simplement apprendre à ne rien faire ? Azzeddine Ahmed-Chaouch a posé la question à l’écrivain Frederic Schiffter.