Chaouch Express : de Gwyneth Paltrow aux supporters lyonnais, des masques partout mais pour quelle efficacité ?

Un post Instagram a provoqué la colère des Français et des Parisiens en début de semaine : celui de l’actrice Gwyneth Paltrow, photographiée avec un masque sur le visage dans son avion pour Paris. Outre l’actrice, on voit de plus en plus de gens porter des masques censés protéger contre le Coronavirus : dans les rues de Paris, à la Fashion Week et dans les stades de foot. Mais sont-ils vraiment utiles ? On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express.