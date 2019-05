Chaouch Express : la déconfiture des LR pèse sur Laurent Wauquiez

Grosse désillusion pour les Républicains aux européennes : le parti de droite qui espérait, au minimum, rafler la troisième place derrière le duo de tête RN-LREM a finalement été relégué à la quatrième position par Europe Ecologie les Verts. Le parti écolo a créé la surprise en s’imposant à la troisième place des votes (13,5%), tandis que les LR enregistrent leur plus faible score aux européennes (8,5%). Azzeddine Ahmed-Chaouch a suivi les ténors des Républicains au fil de la journée et il était au QG de Laurent Wauquiez et François-Xavier Bellamy après les résultats.