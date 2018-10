Chaouch Express : les députés sont à la diète (et les restos font la gueule)

Chaque midi, les députés de l’Assemblée nationale envahissent les bistrots, brasseries et autres restaurants près de l’hémicycle. Sauf que depuis quelques années, finis les repas à rallonge et les bonnes bouffes. Désormais, il faut manger rapide, efficace et healthy, forcément. Au grand dam des restaurateurs qui pullulent près de l’Assemblée nationale. Azzeddine Ahmed-Chaouch a voulu connaître les adresses préférées des députés et rencontrer les restaurateurs.