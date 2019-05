L’ONU publie ce lundi son rapport sur la biodiversité à l’échelle mondiale et le constat est sans appel : « la nature décline globalement à un rythme sans précédent dans l’histoire humaine », explique le rapport. Plus d’un million d’espèces animales et végétales est actuellement menacé d’extinction dans les prochaines années. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch pour son Chaouch Express.