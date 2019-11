Chaouch Express : faut-il boycotter le Black Friday ?

Le Black Friday, c’est ce vendredi 30 novembre. Le « Vendredi noir », devenu une tradition outre-Atlantique est synonyme de promotions monstres dans les magasins. De plus en plus, le « Black Friday » s’impose en France, certaines marques n’hésitant pas à lancer carrément des « Black Week ». De nombreuses voix s’élèvent pourtant contre cette pratique, jugée particulièrement polluante pour la planète. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express.

