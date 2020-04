Chaouch Express : faut-il dénoncer ses voisins qui ne respectent pas le confinement ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis plusieurs jours, des Français ne respecteraient plus le confinement. Pour lutter contre ce relâchement, on a vu se multiplier les appels à la police pour dénoncer ce voisin qui serait sorti « une heure de trop », ou celui-là qui aurait « invité du monde à l’apéro ». Se dirige-t-on vers une société de la délation ? Est-ce un mécanisme normal en temps de crise ? Azzeddine Ahmed-Chaouch en a parlé avec le Secrétaire d’état auprès du ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez et avec le philosophe Charles Pépin.