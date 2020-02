Benjamin Griveaux a dû renoncer à briguer la mairie de Paris après la diffusion sur les réseaux sociaux de photos et vidéos intimes le mettant en scène. Comment de tels clichés ont pu se retrouver sur la toile ? Et surtout, comment ont-ils pu rester si longtemps ? On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express.

