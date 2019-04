Comment éviter les vannes quand on s’appelle Tanguy et que son prénom est devenu à lui tout seul un adjectif. Aujourd’hui, un Tanguy c’est un vieux garçon, qui vit toujours chez ses parents. Et tant pis pour ceux qui s’appellent vraiment comme ça. Azzeddine Ahmed-Chaouch s’intéresse aux prénoms difficiles à porter parce que rattrapé par l’actualité ou le succès.