Le salon « Kidexpo » a ouvert ses portes à Paris jusqu’au 4 novembre. Le salon des enfants… et des parents qui les accompagnent. Jouets connectés, animations sportives et culturelles, concours de karaoké… Azzeddine Ahmed-Chaouch n’a pas résisté à l’envie d’aller y faire un tour et de poser des questions d'actu aux plus jeunes. Parce que c'est bien connu, la vérité sort de la bouche des enfants.