La star du PSG Neymar fêtait ses 27 ans ce 5 Février. Pour célébrer l’événement, le footballeur a organisé une soirée en grandes pompes avec les stars du club parisien. Et malgré sa blessure au pied et ses béquilles – rouge vif – il en a bien profité. S'il n'était pas invité, Azzeddine Ahmed-Chaouch a quand même enquêté et eu un aperçu de l'intérieur du Palais Gabriel, où se déroulait la fête.