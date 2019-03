Chaouch Express : l’astuce insolite de Rachid Nekkaz, candidat interdit à la succession d’Abdelaziz Bouteflika

Rachid Nekkaz est l’un des nouveaux opposants à Abdelaziz Bouteflika. Interdit de candidature puisqu’il a la double nationalité française et algérienne, il a trouvé une « astuce » pour faire valoir sa candidature malgré tout : il a fait appel à son cousin, et accessoirement son homonyme, pour être élu à sa place. Et qui, le cas échéant, démissionnera de son poste en faveur du « vrai » Rachid Nekkaz. Azzeddine Ahmed-Chaouch l'a suivi, ce jeudi.