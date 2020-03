Chaouch Express : la fermeture des écoles fait le bonheur des élèves, un peu moins des parents

En savoir plus sur Yann Barthes

Emmanuel Macron l’a annoncé jeudi lors de son allocution : les crèches, maternelles, écoles primaires, collèges et lycées seront fermés dès lundi 16 mars et jusqu’à nouvel ordre afin d’enrayer la propagation du Coronavirus. Comment s’organisent les établissements scolaires pour assurer le suivi des cours pendant cette période ? Comment les parents vont-ils assurer la garde de leurs enfants ? Les enfants sont-ils fous de joie à l’idée de ne plus avoir école ? Azzeddine Ahmed-Chaouch a enquêté.