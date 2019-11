Le deuxième volet du dessin animé « La Reine des Neiges » est dans toutes les salles. Après le carton du premier film – et le succès de sa chanson dont on ne peut pas parler sans l’avoir dans la tête – Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé recueillir les premières impressions des petits fans. Et surtout de leurs parents.

