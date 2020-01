Chaouch Express : le cri d’alarme de l’hôpital français

1200 médecins venus de toute la France signent une tribune coup de poing ce mardi 14 janvier. Dans le journal Libération, ils menacent de démissionner de leurs fonctions administratives si le gouvernement n’agit pas plus vite pour venir en aide aux hôpitaux. Depuis des mois, les personnels hospitaliers réclament plus de moyens pour accueillir et soigner les malades, en vain. Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé à la rencontre de ces médecins et des personnels hospitaliers.

En savoir plus sur Yann Barthes