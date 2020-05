Chaouch Express : le port du masque, obstacle pour les sourds et malentendants

En savoir plus sur Yann Barthes

Alors que le port du masque se généralise dans l’espace public, beaucoup le considère comme un accessoire rassurant. Pourtant, pour les personnes sourdes et malentendantes, il est synonyme d’isolement et d’angoisse. Comment lire sur les lèvres de ceux qui ne parlent pas la langue des signes ? Comment s’exprimer en langage des signes, alors même qu’il s’appuie en grande partie sur les mimiques du visage ? On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch.