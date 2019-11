Elle se trouve en libre-service un peu partout, pour cause, elle est notamment utilisée dans les siphons à chantilly. Cette drogue, c’est le protoxyde d’azote et elle fait fureur chez les ados. Ils la connaissent, savent comment s’en procurer et comment l’utiliser. Sans forcément prendre conscience des risques.

